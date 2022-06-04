Предприниматель Дмитрий Ковтун, которого британские власти обвиняли в гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, умер от последствий коронавирусной инфекции, сообщил источник в его окружении.

«Дмитрий Ковтун умер сегодня в одной из московских больниц от последствий ковида», – передает ТАСС его слова.

Напомним, Британия обвиняет Россию в смерти экс-сотрудника ФСБ.

Александр Литвиненко, бежавший в 2000 году в Великобританию, скончался 23 ноября 2006 года на 44-м году жизни вскоре после получения британского гражданства. После его смерти специалисты британского Агентства по охране здоровья утверждали, что обнаружили в его организме значительное количество радиоактивного элемента полоний-210. Однако за день до смерти лечащий врач говорил, что никаких признаков отравления радиоактивными веществами у Литвиненко нет.

Смерть Литвиненко привела к резкому обострению отношений между Москвой и Лондоном.