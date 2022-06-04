В Баку и на Абшеронском полуострове 5 июня будет в основном без осадков.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, будет преобладать южный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем — 31-36°, в Баку ночью — 20-22° тепла, днем — 33-35°. Атмосферное давление понизится с 758 мм до 755 мм ртутного столба, что ниже нормы. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-55%, днем — 40-45%.

В большинстве районов погода будет в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных местностях возможны грозы, кратковременные дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем — 34-39°, в горах ночью — 11-16° тепла, днем — 22-27°.