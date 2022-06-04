Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов дал конкретные указания армии незамедлительно и адекватно реагировать на возможные провокации.
Как передает Minval.az, об этом он заявил 4 июня на служебном совещании в Центральном командном пункте.
Гасанов распорядился также держать в поле зрения вопросы изучения индивидуально-психологических особенностей призывников срочной действительной военной службы, их адаптации к военной службе, обеспечения безопасности службы и охраны здоровья личного состава.
«Закир Гасанов дал указание армии реагировать на провокации» — сколько раз можно повторять эти дешевые угрозы?! Роль министра обороны заключается в обеспечении безопасности страны …. Вы выглядите глупыми ))))