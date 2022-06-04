Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов дал конкретные указания армии незамедлительно и адекватно реагировать на возможные провокации.

Как передает Minval.az, об этом он заявил 4 июня на служебном совещании в Центральном командном пункте.

Гасанов распорядился также держать в поле зрения вопросы изучения индивидуально-психологических особенностей призывников срочной действительной военной службы, их адаптации к военной службе, обеспечения безопасности службы и охраны здоровья личного состава.