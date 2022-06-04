Накануне исполнилось ровно 100 дней с начала того, что в Украине именуют агрессией России, а в самой России — «спецоперацией» в Украине. Верить или не верить в нумерологию и магию цифр — вопрос, конечно, открытый. Но сто дней с начала войны — это еще и психологический рубеж, когда велик соблазн подвести хотя бы «промежуточные» итоги.

И, возможно, для их понимания солидную информацию к размышлению дает заявление, с которым накануне выступила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. По ее словам, «мы, кстати, параллельно вели переговоры с Украиной по подписанию мирного соглашения, договоренностей. Мы отвели войска от Киева, Харькова, уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию. Главным условиям там было, что Украина останется внеблоковым, нейтральным государством, как Австрия, например, что не будет ядерным государством», но довести договор до стадии подписания, оказывается, не разрешили те, «кто осуществляют внешнее управление» Украиной.

Намеренно воздержимся от пространного разбора установки насчет «внешнего управления Украиной» — тем более что подобного рода штампы Кремль озвучивает в адрес практически всех стран, которые не соглашаются на внешнее управление со стороны России. И даже не станем приводить пространный список цитат, когда по поводу одной и той же встречи, как, например, переговоры Лаврова и Кулебы в турецкой Анталье, Москва заявляла, что Киев «взял в проработку» российский проект, а представители Украины включали «холодный дипломатический душ» и поясняли, что выполнять требования Москвы они не намерены. Обратим внимание на другое: «отвод» ВС России России из-под Киева и Харькова (а еще Чернигова и Сум) Валентина Ивановна старательно пытается выдать за следствие неких «договоренностей». Что тоже оставляет ощущение дежавю: затирать свои военные поражения при помощи разговоров о «договорняке» — старая тактика Москвы и ее сателлитов. Достаточно вспомнить, как накануне 44-дневной войны Москва накачивала оружием свой «форпост» — Армению, и как строились планы, что вот еще немного — и армянские «зинворы», «львы со стальными сердцами», пойдут в наступление, захватят Тертер, Барду и Гянджу, перережут трубопроводы и железные дороги, идущие в обход России, и важный для НАТО воздушный коридор,..И как потом, когда война закончилась разгромом Армении, запустили полуофициальную версию о «договорняке», в ходе которого Москва будто бы «наказывала Пашиняна». Правда, авторы этой версии немного не учли, что к моменту ее запуска тактику Азербайджана уже изучали в ведущих военных академиях мира, где уж точно разобрались бы, где армейский профессионализм высочайшего уровня, а где «договорняк».

А на украинском фронте Москве есть что «затирать». Британская разведка, как уже сообщал Minval, разработала «визуализацию» и продемонстрировала, как менялась линия фронта в Украине. Весьма наглядно отобразив и российское наступление в первые дни, и откат из-под Киева, Сум и Чернигова, и нынешнюю попытку перейти в «настоящее» наступление на юге Украины, где бои идут как минимум с переменным успехом.

Не менее примечательна и эволюция планов, которые озвучивали в Кремле. В первые дни говорили о «денацификации и демилитаризации Украины» и не особенно скрывали, что планируется захват всей ее территории. Затем были озвучены планы «прорубать коридор» через Одессу и Николаев к молдавскому Приднестровью. Теперь «тема» сузилась до «полного контроля над Донецкой и Луганской областями» с добавлением Херсона и, возможно, Запорожья. География сужается — как и военные возможности Кремля.

Наконец, есть еще и «матчасть». Где Москва умудрилась потерять флагман Черноморского флота — крейсер «Москва», который по огневой мощи сравнивали с парой танковых дивизий плюс дивизион «Искандеров». К тому же это, на минуточку, самая крупная надводная цель, пораженная аж с 1941 года. И это не считая потопленных у острова Змеиный бронекатеров и подбитых кораблей в порту оккупированного Бердянска. Тяжелые потери несет российская авиация — за штурвал боевых самолетов садятся и необстрелянные выпускники летных училищ, и пенсионеры. О многом говорит решение «расконсервировать» заведомо морально устаревшие танки Т-62. А Украина, даже при «колеблющейся» позиции многих стран Европы, уже получает солидные транши современного западного оружия. В ближайшее время заработает «ленд-лиз», и как это изменит ситуацию на фронте, можно догадаться.

Наконец, украинская война вслед за карабахской нанесла еще и огромный «имиджевый ущерб» российскому оружию. Недавние бодрые реляции в стиле ««Байрактар» — это легкая цель для нашей ПВО» сегодня похожи на не очень тонкое издевательство.

И, наконец, есть политические перемены. Которые, быть может, не так зримы, как горящий крейсер «Москва», но и закрытым «Макдональдсом» они точно не ограничиваются. Россия столкнулась не только с беспрецедентной изоляцией и не менее беспрецедентными санкциями. Куда важнее — и тяжелее по последствиям — «политическая мобилизация» Европы. Где, конечно, есть политики и даже правительства, которые ну никак не «созреют» до поставок Украине серьезного оружия, но Германия, где еще недавно занимались только тем, что снижали расходы на оборону, теперь заговорила о намерении создать самую мощную в Европе армию — и уж точно вряд ли против Нигерии или Вануату. Повышает военные расходы Голландия. В НАТО вообще-то постановили повышать расходы еще в 2014 году, но тогда многие национальные правительства говорили, что им «нужно время». А теперь, после «жесткой переписки» с Кремлем и начала украинской войны, уже не до торга.

Наконец, состоялось и новое расширение НАТО. Как бы трудно ни шли переговоры Швеции и Финляндии с Турцией, и частота дипломатических контактов, и их уровень не оставляют сомнений: над решением проблемы работают активно, и в том, что Стокгольм и Хельсинки вступят в НАТО уже в ближайшее время, сомнений нет. В переводе: Москва получила «больше НАТО» не просто у своих границ, а фактически на окраине Санкт-Петербурга. Москве теперь надо о отвечать и на новый виток расширения НАТО, и на рост военных расходов в Европе, и есть ли у нее на это ресурсы, и экономические, и технологические — большой вопрос. И самое главное, Кремль уже начинают «теснить» на других театрах. Выводятся войска из Сирии, где свою операцию разворачивает Турция. Отменен «референдум» о присоединении к России оккупированной грузинской Южной Осетии.

И это только первые сто дней войны, которую Кремль планировал как легкую прогулку в стиле милитари.

Нурани, обозреватель Minval.az