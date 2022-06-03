Государственный департамент США опубликовал доклад о свободе вероисповедания в мире за 2021 год. В документе, помимо прочего, говорится о систематическом разрушении армянами религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Minval.az, в нем, в частности, приводится резолюция ПАСЕ от 27 сентября о «Гуманитарных последствия нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном», в которой осуждались разрушения и ущерб, в частности тотальное разрушение Арменией Агдамского и Физулинского районов за последние 30 лет, изменение культурного наследия.

В отчете Госдепа сказано, что согласно сообщениям дипломатов, представителей гражданского общества и журналистов, посетивших освобожденные от оккупации территории, за период нахождения под контролем армян были разграблены, подвергнуты вандализму, осквернены или разрушены принадлежавшие примерно 400 тысячам азербайджанцам сотни памятников религиозного наследия, в том числе много мечетей, святынь, кладбищ.

Госдеп в своем отчете ссылается на фотографа Резу Дегати, который задокументировал систематическое разрушение сотен могил азербайджанцев в Физулинском, Агдамском, Зангиланском, Кяльбаджарском и Джабраильском районах. При этом могилы армян в регионе остались фактически не тронуты.

«Могилы осквернены, в некоторых случаях с целью разграбления могил проделаны отверстия, а в других местах обнаружены доказательства их разрушения тяжелой строительной техникой и эксгумации. В результате методичного вандализма надгробий нетронутыми остались очень мало могил. Надгробия, на которых были отображены лица покойных, были разрушены молотком или схожими средствами. Кроме того, были эксгумированы останки из могил азербайджанцев и вырваны золотые зубы, черепа и кости разбросаны, а в некоторых случаях могилы и вовсе полностью уничтожены», — отмечает Госдеп.

По словам представителей гражданского общества, Программы развития ООН и правительства Азербайджана, масштабное минирование территорий, возвращенных Азербайджану, сделало невозможным доступ к подавляющему большинству сотен религиозных объектов в городах и селах, а степень ущерба, нанесенного этим объектам, может в течение многих лет оставаться невыясненной.

Примерами повреждения религиозных памятников являются снос мечети Гаджи Алекпера XIX века в Физулинском районе, Джума-мечеть в Агдаме, в отношении которой совершен вандализм путем нанесения надписей на армянском языке и алтарь которой изрешечен пулями.

Кроме того, кладбища по всему Агдаму, в том числе историческое и священное кладбище Имарет Гарванд и городская Аллея шехидов, были обезображены, разграблены или разрушены.

«Западные дипломаты, побывавшие на Аллее шехидов в Агдаме, сообщили, что видели, как в могилах, где были захоронены тела, имелись дыры и что на кладбище осталось только одно надгробие — и то оно было разбитым», – отмечает Госдеп.