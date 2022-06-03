В рамках программы OFAJ (франко-германский Молодежный офис) «Новые направления сотрудничества в рамках Восточного партнерства Европейского Союза» 10 представителей азербайджанской молодежи 6-10 июня посетят Страсбург.

Посол Франции Закари Гросс сказал, что они проведут там встречу с представителями молодого поколения Франции, Германии и Армении, передает АПА.

По словам посла, в контексте мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, поддерживаемых Францией, Германией и Европейским Союзом, OFAJ преследует цель участия в мирном процессе между армянами и азербайджанцами:

«Эта инициатива обсуждалась в Брюсселе и была согласована на встрече лидеров в декабре прошлого года. Это совместная инициатива Германии и Франции, которая реализуется в рамках «Восточного партнерства».