Французское председательство в Евросоюзе сообщило детали шестого пакета санкций против России, который был согласован сегодня:

Санкции против сотрудников служб безопасности и военных, организаций промышленного и технологического сектора, олигархов, пропагандистов и членов их семей

Запрет на импорт нефти из России морским путем, который в сочетании с решениями Польши и Германии на национальном уровне снизит на 92% импорт российской нефти к концу года.

Отключение от системы Swift трех российских банков, включая Сбербанк, и одного белорусского банка.

Расширение запретов на экспорт в Россию, включая химикаты и высокотехнологичные товары.

Запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору.

Запрет трех российских СМИ, участвующих в распространении пропаганды.

Запрет на консультационные услуги для российских операторов.

Официальная публикация текста решения ожидается в пятницу, 3 июня.