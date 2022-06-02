Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия сейчас оккупировала около 20% территории Украины — нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

Об этом глава государства сказал во время онлайн-выступления в парламенте Люксембурга, передает УНИАН.

Зеленский напомнил, что в период с весны 2014 года до 24 февраля 2022 года Украина потеряла более 14 тыс. человек убитыми, более 1,5 млн человек стали внутренними переселенцами, а российская армия контролировала более 43 тыс. квадратных километров территории Украины.

«И для большинства европейских государств такой масштаб войны уже был бы колоссальным, но 24 февраля Россия показала, что для нее это вообще не масштаб. Она показала, что ее жестокость значительно больше. Российские войска зашли в 3 тыс. 620 населенных пунктов Украины, 1 тыс. 17 из них уже удалось освободить, еще 2 тыс. 603 предстоит освободить. По состоянию на сегодня под контролем оккупантов находится около 20% нашей территории, почти 125 тыс. квадратных километров. Это значительно больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых», — заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что около 300 тыс. кв. км загрязнены минами, неразорвавшимися снарядами.

«Почти 12 млн украинцев стали внутренними переселенцами. Более 5 млн — это прежде всего женщины и дети, которые выехали за границу», — сказал Зеленский.

Он сказал, что бои продолжаются на огромной территории от Харькова до Николаева.

«По прямой между ними около 450 км, но если посмотреть на всю линию фронта, а она не является прямой, то эта линия больше тысячи км», — отметил глава государства.