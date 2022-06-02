Греческие, а вслед на ними и армянские СМИ раздувают очередной фейк в стиле милитари под кричащим заголовком: «Азербайджанский спецназ готовится к оккупации греческих островов». Столь оригинально СМИ Армении и некоторые круги в Афинах отреагировали на участие азербайджанских военнослужащих в учениях EFES-2022 в Турции. Как старательно стращают аудиторию журналисты, «сценарий учений включает отработку «проникновения в тыл противника по морю, зачистку береговой линии и нападения на прибрежные военные объекты противника, а также нейтрализации целей»». Из чего делается вывод: азербайджанский спецназ вместе с турецким будет высаживаться на острова, а пока «Анкара знакомит азербайджанцев с окружающей средой Эгейского моря на случай, если Азербайджану нужно будет «погасить» свой долг перед Турцией за победу над Нагорным Карабахом в 2020 году. Без применения турецких беспилотников Bayraktar TB2 это столкновение закончилось бы так же, как и предыдущие. Поражением азербайджанцев». А пока турецкий БПЛА прошел над островом Узунада, который журналисты Греции и Армении указывают под его греческим названием — Макрониси, чем, похоже, изрядно напугал местную публику.

Как уже рассказывал Minval.az, азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях EFES-2022. Причем отрабатывают в основном антитеррористические навыки и стандартные для таких подразделений задачи: задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывного устройства, заложенного в автомобиль условным террористическим отрядом, нанесение авиаударов по объектам условного противника с вертолетов, выход морских пехотинцев на береговую линию, захват высот, осуществлению поисково-спасательной деятельности и эвакуации раненых, освобождение захваченного судна и высадка морской пехоты с вертолета на борт корабля.

Вряд ли имеет смысл тратить время на подробное объяснение, что сама логика братских отношений Азербайджана и Турции очень далека от представлений армянских и греческих экспертов в стиле «погашения долгов» и т.д. И уж тем более трудно воспринимать всерьез обиды, что Азербайджан использовал на войне в Карабахе беспилотники — судя по всему, в некоторых экспертных кругах уверены, что Армения могла получать в подарок от России самое современное оружие вплоть до «Искандеров», а вот Азербайджан был обязан обходиться гладкоствольными ружьями и метеорологическими ракетами «Алазань», как в первую карабахскую войну.

Но в то же время известно и другое. Эгейское море — зона давнего территориального конфликта между Грецией и Турцией. В центре внимания — споры за шельф острова, в том числе необитаемые и даже просто торчащие из воды скалы. Более того, попытки Греции «перекроить» принадлежность спорных островов не раз провоцировали серьезные кризисы — достаточно вспомнить события вокруг острова Кардак в 1996 году. Наконец, греческие националисты — и это ни для кого не секрет — претендуют и на значительную часть территории континентальной Турции, включая и Измир, и побережье Черного моря. На таком фоне учения EFES-2022 для греческих националистов — это априори «холодный душ». Участие в них азербайджанских военнослужащих, которые полтора года назад «размазали по скалам» любимый форпост России, напичканный оружием сверх всякой меры, да еще и при условии крайне невыгодного для Азербайджана «стратегического ландшафта» (Карабах военные эксперты называли «природной горной крепостью»), судя по всему, заставило кое-кого понервничать. Особенно с учетом попыток Греции развязать с Турцией «войну слов» и «дипломатию ябед», что и показал недавний визит греческого премьера в США.

И, наконец, как минимум трудно исключать, что тему «участия азербайджанского спецназа в штурме греческих островов» определенные круги раздувают на фоне показательных «подвижек» на газовом рынке Европы, где после начала украинской войны резко возрастает роль азербайджанских углеводородов. Азербайджан уже давно присутствует на газовом рынке Греции, совсем недавно, в марте нынешнего года, был введен в строй интерконнектор Греция — Болгария. И можно догадаться, какие «внешние заказчики» сильно занервничали по этому поводу.

Другой вопрос, что газетные «утки» против таких проектов — не самый действенный инструмент

Отдел политики Minval.az