Новая операция турецкой армии на севере Сирии будет состоять из нескольких этапов, при ее проведении будет учитываться опыт трансграничных действий ВС Турции в Северном Ираке, сообщает газета Star.

«Турция настроена в высшей степени решительно. Скорее всего, она будет проводить ее поэтапно, по примеру Ирака, но начальная стадия операции крайне важна», — приводит газета мнение эксперта по вопросам безопасности Абдуллаха Агара. Целями операции будет завершение создания коридора безопасности, недопущение распада Сирии и содействие урегулированию сирийской проблемы в целом, отметил эксперт.

Star также пишет, что успех операции в Сирии будет зависеть не только от очистки региона от «Сил национальной самообороны» (СНС), которых Турция считает ответвлением запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), но и примирения противоборствующих в гражданской войне в Сирии сторон. Крайне важно в этом отношении, как отмечается, не допустить межэтнической напряженности, особенно в районе Алеппо. «Без решения проблемы Алеппо проблему Сирии не решить», — отмечает турецкая газета.