По соседней стране наблюдается весьма любопытная и несколько странная ситуация. Это связано с обвинениями в адрес Грузии, что она помогает России в обходе введенных против нее международных экономических санкций. Несколько раз звучали подобные обвинения из Киева. Последний раз, на днях их озвучил глава администрации (офиса) президента Украины Андрей Ермак. Руководство Грузии в ответ не молчит и требует предъявить какие-нибудь доказательства.

«Мы услышали очередную клевету против нашего правительства. Служба разведки Украины распространила два заявления. Было обнародовано ноль доказательств, ноль фактов», — заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, выступая в парламенте страны.

Глава правительства отметил, что, несмотря на неоднократные ответные обращения, украинская сторона не представила ни одного факта в подтверждение своих заявлений.

По словам Гарибашвили, они обратились к украинской администрации и потребовали представить доказательства, был даже вызван и представитель посла.

«Но по сей день никаких доказательств не получили. Что это означает, где ваша реакция депутаты-патриоты, где защита своих национальных интересов, почему вы отвечаете молчанием на это? Ведь это целенаправленная антигрузинская антигосударственная политика», — заявил Гарибашвили.

Возможно, премьер-министр несколько сгущает краски. Тем не менее, действительно интересно, почему Киев на протяжении последних месяцев несколько раз упомянул в этом контексте именно Грузию, а не, например, Казахстан, тоже имеющего довольно протяженную общую границу с РФ? То есть, чья воля стоит на самом деле за этими сообщениями? Может быть, это проявление отношения Запада к теневому правителю Грузии Бидзине Иванишвили, который до переезда на родину был известен как российский олигарх, миллиардер? Возможно, у стран Запада есть подозрения, что в случае чего Иванишвили может пойти навстречу негласным предложениям из Москвы? Какие еще соображения тут уместны?

Своими мыслями на этот счет поделились с Minval.az известные грузинские эксперты.

Амиран Хевцуриани, конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета (Тбилиси) считает, что в отношениях между Украиной и Грузией есть проблемы, и очевидно, закрывать на это глаза нельзя. Ситуация еще более плачевная, поскольку речь идет о двух стратегических партнерах союзных государствах. Однако следует отметить, что похолодание в отношениях между двумя странами возникло не после 24 февраля, оно существовало и раньше, но в основном в тайных и молчаливых формах, и связано это больше с фактором третьего президента Грузии и ныне заключенного (для некоторых политического) — Михаила Саакашвили.

Нынешняя напряженность между двумя странами вспыхнула на второй день после начала войны, когда премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили демонстративно заявил, что Грузия не присоединится к санкциям Запада в отношении России. Заявление премьер-министра вызвало неоднозначную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами. В западных кругах усилилась критика правительства Грузии, а оппозиция прямо обвинила правительство в потакании интересам России, отметил он.

«Особое раздражение, конечно, исходило от украинских властей, представители которых открыто и откровенно выражали свое недовольство позицией, занятой властями Грузии. Напряженность между двумя странами достигла апогея после того, как 4 апреля разведывательная служба Минобороны Украины заявила, что Москва готовит коридор для контрабанды через Грузию и что службам безопасности Грузии от политического руководства дано указание не вмешиваться. Понятно, что такое заявление вызвало крайнее возмущение официального Тбилиси и оно категорически потребовало от украинских властей представить доказательства.

Справедливости ради, нужно отметить, что требование грузинских властей в данном случае было вполне правомерным: официальный Киев должен был либо представить доказательства, либо извиниться. Пока у нас нет ни того, ни другого. Следовательно, напряженность сохраняется, и перспективы ее ослабления не просматриваются. Эта ситуация тем более тревожна, что обе страны всего через две недели ждут ответа от ЕС по вопросу получения жизненно важного для наших стран статуса кандидата в эту структуру», — сказал Гарибашвили.

Что касается фактора Бидзины Иванишвили, то, по мнению конфликтолога, очевидно, его имя неоднократно упоминалось в этой истории, особенно после того, как в интернете была распространена запись его телефонного разговора с российским миллиардером Владимиром Евтушенковым, который, как и другие российские олигархи, в санкционном списке. Затем последовала конфронтация между Бидзиной Иванишвили и Credit Suisse, которая, как известно, создала ему некоторые финансовые проблемы. Во всем этом провластные грузинские аналитики видят скрытую руку Запада.

В итоге можно сказать, что отношения между двумя странами нездоровые, что отвечает интересам только одной страны — России. Россия, конечно же, воспользуется и выжмет из этого максимум.

Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского Международного Университета (Тбилиси) в свою очередь заявил, что с одной стороны, Украина должна предъявить доказательства, что Грузия способствует транспортировке грузов, которые попали под санкции на территории России, а с другой, позиция Киева может быть обоснована тем, что был обнародован телефонный разговор Бидзины Иванишвили с российским олигархом, Евтушенковым.

Сам российский олигарх подтвердил встречу его представителя с премьер-министром Грузии. Остальное, наверное, относится уже к сфере ответственности соответствующих следственных органов.

Р.Оруджев