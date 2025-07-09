Палестинское движение ХАМАС и власти Израиля приближаются к достижению договоренностей по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых в анклаве заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Я думаю мы все ближе к сделке, полагаю, что есть неплохие шансы ее заключить», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox Business.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. Как сообщили в понедельник источники телеканала Al Arabiya, консультации проходят в позитивной атмосфере, но прорывов пока нет. По информации агентства Reuters, отказ Израиля обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа является основным проблемным вопросом на переговорах.