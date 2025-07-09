Папа Римский в очередной раз предложил организовать в Ватикане переговоры между Россией и Украиной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ватикана, опубликованном по итогам встречи Льва XIV с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с визитом в Италии.

«Понтифик снова подчеркнул готовность принять в Ватикане представителей России и Украины для переговоров», — сообщили в пресс-службе.

В ходе встречи Папа Римский «обсудил продолжающийся конфликт и важность срочного поиска вариантов справедливого и долговременного мирного урегулирования».

Кроме того, в документе указывается, что на встрече «была подчеркнута важность диалога для того, чтобы положить конец боевым действиям».