У оккупантов осталась единственная надежда на пополнение своего пушечного мяса — срочники — их уже начали активно перебрасывать в Украину, заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

«Срочников начали уже перебрасывать сюда. Мы видим это, слышим по перехватам. Более того, командиры уровня подполковник — полковник, они говорят, что ближайшее пополнение это срочники. Они, мол, должны прийти, тогда мы пополнимся и будем воевать. Резервисты, конечно, приезжают, но у них отказников по 30-40 процентов. А срочники же в отказники не могут пойти. На них определённая надежда. Пойдут в атаку, куда им деваться? Им просто нечем пополняться. Им и платить, опять же, не надо, в отличие от контрактников», — отметил Арестович.

