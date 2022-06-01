Российские силовики проверяют бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружение на предмет совершения действий коррупционной направленности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы „Роснано“ Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», — рассказал собеседник агентства.

Бывший глава «Роснано» уехал из РФ после начала войны и был замечен в Турции и Италии. Перед этим он уволился с должности специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития. О его увольнении и отъезде из страны стало известно 23 марта. В Кремле заявили, что Чубайс уволился по собственному желанию.

С обвинениями в адрес Чубайса ранее выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что около трех лет назад он нанял пиарщиков, чтобы вступить с ней в полемику. Дипломат задалась вопросом, на какие средства он это сделал.