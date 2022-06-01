Украина сейчас проходит через критическую фазу войны, и ВСУ не хватает тяжелого вооружения, чтобы отбросить российских оккупантов. Об этом написал в «Фейсбуке» министр обороны Украины Алексей Резников.

«Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны. На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага. Поэтому мы не останавливаемся ни на минуту. Впрочем, каждый день сопротивления укрепляет уверенность, что Украина выстоит и обязательно победит», – написал Резников.

Министр обороны подчеркнул, что битва за Донбасс и другие территории продолжается, и впереди Украину ждет деоккупация всех своих земель в соответствии с международно признанными границами. Также впереди – тяжелые этапы освобождения украинских пленных и возвращение принудительно вывезенных в Россию украинцев.

Резников сообщил, что вчера разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином: «Ожидаем в ближайшее время новую порцию хороших новостей благодаря выдающемуся лидерству Соединенных Штатов в поддержке украинской борьбы с российским нашествием».

Также глава Минобороны анонсировал «хорошие новости» из Польши сегодня. Украинская делегация Минобороны завершает свою работы там, и о деталях будет вскоре объявлено.