Турция подала официальный запрос в ООН, чтобы изменить написание названия страны на иностранных языках. Об этом сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Дипломат отметил, что нововведение принято в рамках шагов Анкары, нацеленной на повышение престижа страны на международной арене.

«Процесс, который мы начали под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения престижа бренда нашей страны, подходит к концу. Письмом, которое я направил сегодня на имя Генерального секретаря ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как «Türkiye». Пусть это пойдет нам на благо!», — написал Чавушоглу.

Таким образом, отныне название Turkiye («Туркийе») будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где раньше применялись различные этнонимы (Turkey, Turkei, Turquie и т.д.).