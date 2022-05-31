Беженка из Украины Алина Коренюк узнала свои вещи на фотографии с российским танком.

Фото сделано в Попасной Луганской области в конце мая, на нем мимо разрушенных домов едет танк с нанесенными буквами Z. На бронемашине сидит солдат, который придерживает вещи, сложенные в коробки и завернутые в ткань.

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Коренюк заявила BBC News, что в коробке находится бойлер, который она не успела установить. Также она узнала скатерть, детское постельное белье с персонажами Disney и одеяло.

Она отметила, что постельным бельем, вероятно, накрыт телевизор или другая электроника, которую они оставили, когда вынуждены были бежать. По словам Коренюк, фотография сделана в пяти минутах от ее дома.