Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре ожидают с визитом 8 июня главу МИД России Сергея Лаврова.

«Лавров прибудет с визитом в Турцию 8 июня», — сообщил Чавушоглу.

По его словам, главу российского внешнеполитического ведомства будет сопровождать и военная делегация, которая проведет обсуждения с соответствующими турецкими ведомствами.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на следующей неделе тоже посетит Турцию.

«На следующей неделе Турцию посетят министр иностранных дел Ирана Хусейн Абдуллахиан, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, а также министры иностранных дел Северной Македонии, России, Германии и Нидерландов», — заявил Чавушоглу.