Глава комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов на сегодняшнем заседании парламента, в ходе обсуждения законопроекта об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2021 год заявил, что бюджет на прошлый год был социально-инвестиционным.

Как сообщает Minval.az, в 2021 году из госбюджета выделено 1,4 миллиарда манатов, что составляет более 5 процентов казны.

Он отметил, что ресурсы современного медицинского оборудования в клиниках исчерпаны, ряд оборудования вышел из строя: «В этом направлении предпринимаются шаги. На это выделены средства из бюджета 2021 года, и данный процесс должен продолжаться».

Ахлиман Амирасланов также подчеркнул, что все заболевания должны быть включены в пакет услуг ОМС: «Есть много заболеваний, которые еще не включены в пакет услуг. Одно из таких заболеваний – онкология. У нас нет сегодня возможности для их эффективного обследования и лечения. Онкологические заболевания должны покрываться ОМС.

«Я считаю, что все болезни в нашей стране должны покрываться ОМС. Любое заболевание, патологию нельзя исключaть из страховки. Мы не можем делить людей на группы вроде того, что эта группа больных должна лечиться за счет средств ОМС, а другие — за свой счет в частных больницах.

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