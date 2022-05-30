Советник главы ОП Украины Алексей Арестович прокомментировал заявление президента Джо Байдена о том, что США не станут поставлять Украине дальнобойные вооружения.

По его словам, у США есть высокоточные ракеты с дальностью стрельбы 300 км и ракеты с дальностью 70 км (типа «Смерча» и «Урагана»).

«Нам и 70 км с головой хватит. Но это речь идет о ракетах, а не ракетных установках. Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет… Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику», — сказал Арестович, добавив, что Киев оказывает давление через западные СМИ.

