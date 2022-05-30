Полиция Чехии возбудила уголовное дело против проживающего в Греции владельца чешского паспорта, бывшего российского военнослужащего Николая Шапошникова и его жены Елены, подозреваемых в причастности к взрывам на военных складах в деревне Врбетице (восток республики), в организации которых власти подозревают спецслужбы РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на сетевое издание irozhlas.cz.

По данным следствия, фигуранты дела переписывались по электронной почте с генералом, который, как утверждают в Праге, руководил операцией российских спецслужб во Врбетице. В письмах они излагали не предназначенную для распространения информацию о военном материале чешской оружейной компании Imex Group, на складах которой произошли взрывы и сотрудником которой является Николай Шапошников. В начале октября 2014 года — за несколько дней до ЧП во Врбетице — у супругов состоялась встреча с этим генералом в Лиссабоне, что подтверждает проживающая в Чехии дочь Шапошниковых.

«Полиция приступила к расследованию в связи с подозрением в совершении преступления по статье «Шпионаж», — цитирует издание один из своих источников, ознакомленных с ходом следствия. В электронных письмах, которые направляли фигуранты, содержалась, по его словам, подробная информация о перемещении военного материала, принадлежавшего Imex Group. Она могла быть использована при подготовке взрывов.

Сам Шапошников через адвоката Imex Group опровергает утверждения о контактах с представителями российских спецслужб. Тем не менее следователи настаивают на обратном. Они располагают, кроме прочего, информацией, что он в то время, когда был совершен первый из взрывов, прибыл из Греции в Чехию, где, по версии следствия, находился и начальник агентов, подозреваемых в проникновении на склады во Врбетице.

В 2014 году произошли взрывы на двух военных складах в деревне Врбетице. Первый из них прогремел 16 октября, когда взорвалось 50 тонн боеприпасов. Погибли два сотрудника компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт.

Второй взрыв произошел 3 декабря того же года на складе, где хранилось 13 тонн взрывчатых веществ. Объект также был арендован Imex Group и был расположен в 1,2 км от складского помещения, уничтоженного взрывом в октябре. Была произведена экстренная эвакуация 430 человек — жителей Врбетице и других сел. Представитель Imex Group сказал, что на складе хранились автоматы и артиллерийские снаряды. В компании полностью исключили возможность их самовозгорания.