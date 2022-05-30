Турецкая армия может начать новую военную операцию на севере Сирии в любое время. Вооруженные силы страны находятся в состоянии постоянной готовности, решение о проведении операции принимает политическое руководство.

Об этом, как сообщает ТАСС, в понедельник заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

«Турецкая армия и полиция в тех районах находятся в состоянии постоянной операции и готовы к новым операциям», — сказал министр. По его словам, время начала подобных операций зависит от многих факторов, в том числе от стадии их готовности, условий местности, погоды. «И, самое последнее, — от политической воли», — добавил глава Минобороны Турции.

Не исключено, что решение о проведении операции в Сирии может быть принято после планируемого в понедельник телефонного разговора президентов РФ и Турции. «Переговоры Эрдогана и Путина с точки зрения возможности проведения операции будут определяющими», — утверждает турецкая газета.

Президент Турции сообщил 23 мая о подготовке к новой военной операции на севере Сирии с целью расширения 30-километровой зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года после операции «Источник мира». По данным местных СМИ, операция может начаться в ближайшее время, в ней планируется задействовать около 50 тыс. турецких военнослужащих и боевиков сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемых Турцией.

В результате ранее проведенных Турцией на севере Сирии операций создана зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.