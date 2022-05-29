Сроки «спецоперации РФ» в Украине обусловлены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

«Да, гибнут люди. Но «операция» занимает такое время прежде всего потому, что российские военные, участвующие в «операции», имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал он.

Министр пояснил, что атакам подлежат только военные объекты, скопление техники и живой силы.