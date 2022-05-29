В Иерусалиме продолжаются протесты. Еврейские и арабские участники манифестаций перебрасываются камнями, бутылками и мусором, сообщает «Седьмой радиоканал».

Возле Дамасских ворот происходили серьезные столкновения, пострадала женщина. Полиция уже задержала около 20 человек.

Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях, и среди кричалок на улицах звучат все более радикальные лозунги – в том числе «смерть арабам». Министр иностранных дел Яир Лапид призвал израильских правых радикалов умерить пыл и назвал их «не заслуживающими носить флаг Израиля».

В данный момент, по сообщениям израильских источников, на «марше флагов» уже собралось порядка 25 тысяч манифестантов.

