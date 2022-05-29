Наверняка каждый из нас в школьные или студенческие годы встречались с однокурсниками, которые представляли из себя ничего, кроме «зеро». Но они, будучи ничтожеством, прикрывались сильным кулаком своего старшего брата, который мог решить проблемы «малого», даже если он неправ.

Если спроецировать обыденную для многих школ картину на геополитическую ситуацию в Южном Кавказе, то результат тот же. Но с одной оговоркой: «старший брат» занят своими проблемами, и «малой» должен разбираться сам.

И вот пока Россия пытается геополитически перекроить Украину на свой имперский манер, «миролюбивые армяне» под шумок хотят вернуться в прошлое. Несмотря на все брюссельские соглашения, армянская сторона продолжает выкидывать фортели.

Так, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян коснулся заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Нагорного Карабаха нет, карабахский конфликт решен, Минской группы ОБСЕ нет.

В ответ на вопрос Арменпресс, министр иностранных дел Армении подчеркнул, что «можно показать подписанный президентом Азербайджана и находящийся в силе документ, в котором говорится, что есть Нагорный Карабах, и этот документ — трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Арарат Мирзоян подчеркивает, что, подписав этот документ, президент Азербайджана признал существование Нагорного Карабаха, и это необратимый факт».

А вот тут возникает самый интересный вопрос: президент Азербайджана в ходе войны неоднократно говорил, что никакого статуса Нагорного Карабаха и быть не может. А Мирзоян, следуя зову крови, решил соврать.

Но вот оказия: почему в итоговом заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля ни слова не сказано «о существовании Нагорного Карабаха»? Четко было сказано: обеспечить права и безопасность этнического армянского населения Карабаха.

Есть такой античный афоризм: «времена меняются, и люди меняются вместе с ними». Сие мудрое изречение доказало свою состоятельность, несмотря на то, что прошли века. Однако оно состоятельно в общечеловеческом плане, с армянами данный тезис не работает.

Сущность армян не меняется. Они, словно, флюгеры держат нос по ветру. И даже, если он говорят о мире, то нож за спиной присутствует непременно.

Примечательно, что с одной стороны, правящая элита Армении согласна на все брюссельские соглашения, с другой – пытается заигрывать с оппозиционными силами, чьи цели и задачи входят в разрез с договоренностями.

То есть, Арарат Мирзоян, будучи, скажем так, доверенным лицом Пашиняна, пытается переиграть правила игры? Смело, но глупо. Ведь, все ходы записаны.

Но безумие состояло в том, что имея на руках «шестерки разных мастей», он пошел в заведомого проигрышный ва-банк. Попытался реанимировать «минских джокеров».

По словам Мирзояна, Минская группа ОБСЕ была создана не Азербайджаном, а международным сообществом, следовательно Азербайджан не может распустить ее или считать ее миссию завершенной.

И снова ложь. Согласно Уставу, МГ ОБСЕ прекращает свою деятельность, если одна из противоборствующих сторон выражает несогласие с деятельностью этой «политической пустышки». И президент Азербайджана еще в январе этого года открытым текстом дал понять, что МГ ОБСЕ пора на покой.

Одним словом, армянский политический истеблишмент, следуя русской пословице «хочет и рыбку съесть, и, мягко говоря, косточкой не подавиться».

Правящая элита Армении полностью потеряла контроль над своими последующими шагами. Понятно, что ныне в регионе геополитические реалии диктует официальный Баку. Политический дискурс относительно статуса Нагорного Карабаха был закрыт еще в ходе 44-дневной войны.

Так чего же хотят армянские власти, косвенно намекая на то, что не все принципы были согласованы в ходе последней брюссельской встречи? Ждут встречи в Москве? Думается, что от России ждать объективизма было бы так же наивно, как от золотой рыбки четвертого желания. Причем, в справедливость рыбки верим больше…

Сергей Иванов, автор Minval.az