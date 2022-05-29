«По имеющейся у нас информации, в результате войны в Украине около 5000 граждан Азербайджана пересекли украинско-польскую границу и перебрались в Польшу».

Об этом говорится в заявлении посла Азербайджана в Польше Наргиз Гурбановой.

Она заявила, что около половины из них покинули Польшу: «Часть из них покинула Польшу 7 чартерными авиарейсами, организованными Азербайджаном, а часть на автобусах, выделенных в рамках проекта, осуществленного в рамках сотрудничества правительства Азербайджана с Международной организацией по миграции. Некоторые решили остаться в Польше, по той причине, что один из членов в их семьях (жена или муж) гражданин Украины. Но несмотря на это, некоторые из них захотели уехать в Азербайджан даже после завершения процесса эвакуации. Они хотели уехать со своими семьями. Среди них такие, чьи документы были не в порядке, в соответствии с законом и официальными процедурами, посольство предоставило им сертификаты на возвращение.

Согласно нашим данным, более половины граждан Азербайджана, прибывших в Польшу из Украины, уже эвакуированы. Еще одним интересным моментом является то, что около 900 граждан Азербайджана вернулись в Украину через Польшу» (цитата по АПА).

Дипломат сказала, что другая категория — это те, кто поехали в другие страны ЕС: «Их статистику получить сложно. Когда получаем обращения, мы, как посольство всегда стараемся помочь им в рамках закона. Иногда мы получаем такие звонки. Эти обращения немногочисленны и носят скорее консультативный характер».