В Прокуратуру Абшеронского района поступила информация об убийстве 29 мая в 05:00 Риммы Тарывердиевой (1988 г.р.) в ее доме на территории района.

Как сообщили в районной прокуратуре, в ходе предварительного следствия были выявлены основания для подозрения в том, что муж потерпевшей Гачай Шахмамедов (1984 г.р.) умышленно убил Р.Тарывердиеву, нанеся ей многочисленные ножевые ранения во время личной ссоры.

По факту в Прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство).

Г.Шахмамедов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.