Ситуация в последние недели вокруг Украины начинается развиваться негативным образом. Этому способствует ряд факторов, одним из которых является ненадежность западных партнеров. Да, Запад сделал многое и продолжает делать, главное, что он отказывается от своей свехприбыли, которую зарабатывал на России. Однако что-то пошло не так…

Еще неделю назад, ЕС не смог принять шестой пакет санкций против России. Причиной тому указали неготовность Венгрии отказаться от российской нефти и газа. Орбан, как и Эрдоган пытается выжать для себя максимальные условия от Брюсселя. При этом Москва сейчас продает свою нефть и газ всем странам с огромным дисконтом, а это означает, что несмотря на то, что Россия — токсичный игрок энергетического рынка, она — достаточно выгодная для потребителя.

Война в Украине серьезно напрягла бюджет ЕС и его государств, которые только вышли из пандемии и не успели восстановиться. Не говоря уже о проблемах в цепочках поставок, а также и пищевом секторе. Данная война полностью выбивает из-под ног европейских держав устойчивую почву, на чем они стояли долгое время. Поэтому страны ЕС заинтересованы в прекращении войны.

К примеру, первый месседж послал сам президент Украины Владимир Зеленский, который открыто заявил, что президент Франции Эммануил Макрон открыто предложил пойти на территориальные уступки России. С другой стороны, мы видим, что назревает дипломатический скандал. Напряжены отношения между Киевом и Берлином. Киев открыто обвиняет Берлин в том, что он тянет время с поставками в Украину тяжелого вооружения.

На этом фоне Алексей Арестович — советник офиса президента Украины рассказывал о том, что в настоящее время европейские партнеры нацелены на то, чтобы сохранить текущее положение и запустить переговорный процесс.

Данный тезис нашел свое отражение во вчерашнем телефонном разговоре премьер-министра Италии Марио Драги и президента России Владимира Путина.

Путин, согласно сообщению Кремля, заявил Драги, что Россия «готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада».

На фоне надвигающегося пищевого кризиса Россия пытается обменять украинское и российское зерно на санкции, которые бьют больно. Но пищевой кризис ударит еще больнее по всем странам мире, в том числе и европейским. Поэтому сепаратные переговоры за спиной Украины уже начались. Италия, Франция, Германия – это те страны, которые изначально готовы были «слить» Украину в угоду своим экономическим интересам. Ситуация поменялась под нажимом США, Великобритании восточно-европейских государств, однако теперь Германия, Франция и ряд государств, которые все еще покупают российский газ и нефть не по рыночной цене, играют в свою игру.

Игра предельно проста и одновременно гениально выстроена: войну России и Украины еще нужно рассматривать в плоскости войны ЕС с США и Великобританией. Еще с момента выхода Великобритании из Брэкзита было понятно, что геополитические и геостратегические интересы Лондона не сошлись с таковыми Брюсселя. А поскольку один из столбов экономического успеха ЕС – Россия с дешевой нефтью и газом, а также с огромными финансовыми вливаниями олигархов и прочих финансовых российских институтов в страны ЕС, нужно закрыть этот «клапан». Теперь позиции Брюсселя, а точнее, Берлина и Парижа сильно пошатнулись, и они проигрывают эту войну вместе с Россией. Поэтому они будут тянуть время для того, чтобы склонить Киев к переговорам в новых реалиях.

Но эти планы не совпадают с планами Великобритании, чей премьер-министр призвал к дальнейшей военной поддержке Украины, включая отправку ей большего количества наступательных вооружений, таких как реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния.

«Как вы можете договариваться с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу?», — заявил британский премьер, отвечая на вопрос о перспективе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Этому парню совершенно нельзя доверять», — сказал Джонсон.

При этом Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать альянс, направленный против России, в которую помимо Великобритании и Украины, войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и Турция. Реальное положение дел в мире сейчас обстоит нескольким иным образом. К примеру, и Турция, и Греция — члены НАТО, но Греция в прошлом году подписала военное соглашение с Францией и США о военно-политическом партнерстве на двойной основе и сейчас накачивается оружием из Вашингтона и Парижа.

Скорее, после Украины следующей точкой противостояния будет Эгейское море из-за островов, которые по лозанским соглашениям отошли к Греции, а Эрдоган предлагает провести ревизию этих соглашений, поскольку они не позволяют Турции разрабатывать месторождения в Восточном средиземноморье.

Возвращаясь же к Украине. Мир перестал быть прежним, это не просто слова, а реальность. Правила игры поменяла Россия в 2014 году, аннексировав Крым. Сейчас же украинский конфликт стал триггером полного переформатирования мира, как это было во время Первой мировой.

Ниджат Гаджиев