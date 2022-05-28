Российские войска пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать в первые дни после 24 февраля.

ОБ этом сегодня заявит президент Украины Владимир Зеленский.

«Поэтому они сосредоточили в Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация. Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. И делаем все, чтобы усилить его», — сказал украинский лидер.

«Если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это его сущность. И даже если Россия принесет туда повсюду разрушение и страдание, мы все равно восстановим каждый город и каждую громаду. И там нет и не будет никакой реальной альтернативы украинским флагам», — заявил он в своём вечернем обращении.