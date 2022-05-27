Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ, заявил, что давно не был в McDonald’s, но обязательно хотел бы посетить ресторан после открытия сети под новым брендом.

Новый McDonald’s рассчитывает открыться в России 12 июня, обновленный бренд представят в ближайшее время, сообщали РИА Новости в пресс-службе компании.

«Макдональдс» ушел, пришел наш предприниматель. Я сто лет уже не был в «Макдональдсе», но после открытия хочется обязательно сходить, даже попробовать», — сказал Силуанов.

«Я думаю там даже будут те же самые Биг маки, только по-другому называться. Уверен, может даже и вкуснее будет. Может быть, каких-то импортных ингредиентов будет не доставать. Ну и что, у нас есть горчица, аджика. Это будет еще лучше. Это будет качественнее и экологичнее – это точно», — отметил министр.