Новая стратегическая концепция НАТО должна включать решительные шаги по борьбе с любыми проявлениями терроризма. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с польским и румынским коллегами.

«Новая стратегическая концепция НАТО должна включать решительные шаги по борьбе с любыми проявлениями терроризма. На предстоящем саммите альянса будут приняты важные решения», — подчеркнул глава МИД Турции.

По его словам, Анкара также ожидает от Швеции и Финляндии ответа после того, как с их делегациями были проведены консультации по вопросу их вступления в НАТО.