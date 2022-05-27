Штрафы на сумму до 10 тысяч манатов будут введены в Азербайджане за нарушение законодательства о донорстве и трансплантации органов и тканей человека.

Как сообщает Minval.az, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в Кодекс об административных проступках добавлена статья 162-1.

Согласно законопроекту, за подготовку, хранение, транспортировку, ввоз и вывоз донорских органов медицинскими учреждениями или иными лицами, не включенными в перечень, утвержденный соответствующим органом исполнительной власти, в отношении нарушителей будет применятся штраф: должностные лица должны будут выплатить от 3000 до 5000 манатов, юридические лица — от 7 000 до 10 000 манатов.

После обсуждения вопрос был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

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