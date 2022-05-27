Во время заседания 27 мая член фракции КПРФ Леонид Васюкевич от лица четырех коллег обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием вывести войска из Украины. «Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот станет еще больше», — сказал он.





Как пишет издание VL.ru, после его выступления раздались «одинокие аплодисменты» — от другого депутата-коммуниста, подписавшего обращение, Геннадия Шульги. Губернатор Приморья Олег Кожемяко потребовал вывести и Васюкевича, и Шульгу из зала.

«Да выведите вообще из зала этого Шульгу за те действия, которые порочат российскую армию и наших защитников, которые сегодня стоят в борьбе с нацизмом. И лишите его слова. И одного, и второго. О чем вы рассуждаете здесь?» — возмутился Кожемяко.

После этого заксобрание Приморья проголосовало за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу права выступления на одно заседание. А еще два депутата-коммуниста, которые, как заявил Васюкевич, подписали антивоенное обращение, заявили, что не ставили под ним свои подписи.