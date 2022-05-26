Между Евросоюзом и Азербайджаном проводятся интенсивные переговоры по подписанию нового соглашения.

С данным заявлением выступил сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на мероприятии, посвященном Дню Конституции Польши.

«Мы уверены, что новое соглашение позволит выйти на новый этап сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Польша, как страна, являющаяся активным внешнеполитическим участником ЕС, будет способствовать завершению этих переговоров», — отметил он.

Халаф Халафов добавил, что 44-дневная война создала новые реалии в регионе:

«Азербайджан предпринимает шаги для установления мира и безопасности. Азербайджанская сторона выступила с предложением мира. Достижение согласия по важным вопросам на брюссельской встрече, проведение первого заседания делимитационной комиссии является проявлением успеха брюссельской встречи. Азербайджан продолжит усилия по открытию и нормализации коммуникаций в регионе».