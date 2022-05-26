В вагонах-рефрижераторах, которые стоят в нескольких украинских городах, уже около 270 тел погибших российских военных.

Как рассказал «Медузе» глава «Украинских железных дорог» Александр Камышин, компания готова помочь матерям это сделать: «Все бесплатно — довезем, отвезем, отдадим». Однако никаких обращений нет.

«Сейчас у нас 270 мертвых российских солдат — в вагонах-рефрижераторах в разных городах, где велись и ведутся активные боевые действия. Русские кидают своих на полях боя, а мы каждый день сжигаем 100 литров солярки на вагон, для того чтобы эти тела хранить — чтобы поддерживать в рефрижераторах температуру. Если русским тела их солдат не нужны, мы же не можем их просто взять и выбросить? Мы к русским мертвым относимся лучше, чем они к нам живым.

Ждем, пока российская власть, российские матери заберут эти тела. Но пока таких обращений не было. Возможно, потому что в России провал с информацией, многие матери даже не знают о том, что их дети поехали воевать. Мы готовы бесплатные билеты дать тем российским матерям, которые приедут забирать тела своих детей. Сделаем все бесплатно: довезем-отвезем, отдадим. Нам чужого не надо», — заявил он.