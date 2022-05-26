Президент РФ Владимир Путин считает, что уход некоторых зарубежных компаний с российского рынка может быть и к лучшему: их место займут отечественные производители.

«Многие наши партнеры из той же Европы заявили о том, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, — может быть, и слава богу», — отметил глава российского государства, выступая по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме в четверг. Он добавил, что российское производство, бизнес уже «подросли» на этом фоне.

По его словам, «ничего не изменится, а те, кто захотят завезти какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать, но будет для них чуть-чуть подороже». «Но эти те люди, которые и так ездили на 600-х «Мерседесах». И будут ездить — уверяю, привезут откуда угодно их, из какой угодно страны», — заявил президент России.