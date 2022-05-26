Красной линией в политике властей Азербайджана проходит вопрос соцобеспечения военнослужащих. Государство прилагает максимальные усилия для того, чтобы стоящие на страже родины ни в чем не нуждались, и жили в достатке. Но, тем не менее, в социальных сетях периодически поднимаются вопросы, связанные с проблемами в области обеспечения жильем военнослужащих.

О том, что на самом деле происходит в стенах государственных структур, отвечающих за обеспечение семей военнослужащих, корреспондент Minval.az поговорил с депутатом Милли Меджлиса (ММ), ветераном первой Карабахской войны Арзу Нагиевым.

— Скажите, каким образом среди военнослужащих распределяется жилье? Мы часто сталкиваемся с жалобами граждан на несправедливое распределение. Возможно, это происходит из-за того, что не все знакомы с законодательством и потому случаются юридические казусы.

— Гражданам не помешало бы знать законы страны. Тем более, что информация эта доступна, достаточно заглянуть в интернет. Но если такие жалобы имеют место быть, постараюсь ответить на ваш вопрос действующими нормами.

Итак, согласно закону, военнослужащим (кроме срочников) и проживающим совместно с ними членам семей предоставляется отвечающее нормам, установленным законодательством Азербайджана, служебное жилье. Происходит это по прибытию военнослужащего к месту службы не позднее 3-х месячного срока. Служебное жилье выделяется из фондов Министерства обороны республики, других министерств, ведомств и глав местной исполнительной власти. Для получения служебного жилья военнослужащие и члены их семей прописываются по месту службы — воинской части, то есть, по адресу временного проживания. Также по месту службы им выплачивается денежная компенсация за наём временного жилья.

— Это касается только военнослужащих, относящихся к офицерскому составу?

— Нет, конечно. Это касается не только офицеров, но и курсантов высших военно-учебных заведений, имеющих семьи. Их так же размещают в семейных общежитиях или же выплачивается сумма на оплату аренды временного жилья.

Офицеры и военнослужащие сверхсрочной службы, уволенные в запас или отставку по возрасту, болезни, сокращению штатов или по семейным обстоятельствам, обеспечиваются органами исполнительной власти в первую очередь, но не позднее 6-месячного срока со дня прибытия к месту жительства, избранному с учетом существующего порядка прописки. Но и тут есть свои условия, а именно: обеспечение жильем военнослужащих сверхсрочной службы в указанном порядке производится, если они имеют 15 и более лет выслуги, а уволенные в связи с сокращением численности ВС Азербайджана — не менее 5 лет. Для этого за 3 года до увольнения военнослужащих по возрасту командование ходатайствует о включении их главами исполнительных властей в списки нуждающихся в жилье по избранному месту жительства. Глава ИВ, в свою очередь, в течение 3-месячного срока сообщает командованию об обстановке с жильем.

— А если военный получил инвалидность, характер выдачи жилья меняется?

— Военнослужащим, ставшим инвалидами на службе, при исполнении обязанностей и уволенным в связи этим, жилье предоставляется вне очереди. Кроме того, офицеры и сверхсрочники, а также лица офицеры, уволенные в запас по возрасту, состоянию здоровья, сокращению штатов или семейным обстоятельствам, но имеющие выслугу в 15 лет и более, оплачивают занимаемое ими жилье и коммунальные услуги с 50-процентной скидкой.

Также военнослужащие, кроме срочников, имеют право на вступление в ЖСК, а также на приобретение и строительство индивидуальных жилых домов на льготных условиях — независимо от продолжительности прохождения военной службы на данной территории. А военнослужащим, не имеющим постоянного жилья и решившим строиться по месту их службы, оказывается безвозмездная финансовая помощь в погашении задолженности по оплате жилья или по кредиту банка, полученному на индивидуальное жилищное строительство, и схема такая: тем, при непрерывной службе в течение 15 лет и более — в размере 50%, 20 лет и более — в размере 100%.

Добавлю, что если имеются какие-то жалобы в связи с нарушением приведенных мною выше правил, военные и уволенные в запас или отставку, а также члены их семей имеют право обратиться в суд с иском к главе местной исполнительной власти, в органы военного управления или в иной госорган, чтобы удовлетворили их законные права и возместили ущерб.

Политика государства направлена на улучшение социальных условий граждан, вопрос обеспечения военнослужащих находится под строгим контролем главы государства, тем более после Победы Азербайджана в 44-дневной войне с Арменией. Отмечу, что не только государство помогает гражданам, но и Фонд YAŞAT. Сюда поступают средства от граждан и различных организаций и компаний, желающих оказать поддержку семьям шехидов Отечественной войны, раненым, семьям участников войны.

— Скажите, к вам поступали жалобы от семей шехидов или от самих ветеранов на нарушение их законных прав?

— Жалобы бывают разные, и абсурдные в том числе. Не так давно ко мне обратилась пара, чей сын, участвовавший в 44-дневной войне и вернувшийся живым, сорвался со скалы и разбился. Семья этого парня хотела, чтобы ему был присвоен статус шехида. Иногда люди просто не понимают, что шехид – это погибший на поле боя, или скончавшийся от ран, полученных в ходе сражений за территориальную целостность Азербайджана.

Конечно, как депутат и, в первую очередь, как гражданин Азербайджана и патриот своей страны, я стараюсь помочь семьям шехидов и ветеранов чем могу – продуктами, необходимыми предметами интерьера (мебелью), при необходимости помогаю и финансово. Опят же отмечу, что обращения бывают самые разные, но нужно уметь входить в положение людей. Если же просьбы их вне моей компетенции, то просто выслушаю и помогу советом. Я сам ветеран Карабахской войны и потому этот их проблемы мне очень близки. Государство прилагает все усилия для того, чтобы служащие отечеству не были ни в чем обделены. В связи с этим государство разработало и внедрило множество программ, которые сегодня работают во благо военнослужащих, сражавшихся в 44-дневной войне, ветеранов и семей шехидов: военные, получившие ранения, проходят курс лечения и реабилитации совершенно бесплатно, и не только в нашей стране, но и в братской Турции, обеспечиваются высококачественными и технологичными протезами, им назначается пенсия, семьи шехидов обеспечиваются и материально, и жильем в том числе.

В завершении отмечу, что в этом году власти Азербайджана выделят дополнительные средства на обеспечение жильем военнослужащих, находящихся на действительной военной службе и в резерве, которые имеют срок безупречной службы свыше 20 лет.

До сих пор по данной программе квартиры в Баку, Гяндже, на Абшероне и в Нахчыване получили свыше 2 тысяч военнослужащих. Помимо этого, в очереди за квартирой стоят еще более 2,1 тысяч лиц.

Кроме этого, власти страны в течение 2022 года направят 98,5 млн манатов на выплату денежной компенсаций военнослужащим, находящимся на действительной военной службе и в резерве, в связи с арендой ими жилья.

Яна Мадатова