Премьер-министр Финляндии Санна Марин прибыла с визитом в Украину и посетила Ирпень и Бучу.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Фото посещения Марин Ирпеня разместил в Telegram Ирпенский городской совет. В сообщении отмечается, что секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева показала главе финского правительства оставшиеся после оккупантов последствия «русского мира».

«Обсудили вопросы помощи в восстановлении нашего города, ведь Ирпень потерпел наибольшие разрушения, более 70% города, и стал щитом Киева. Спасибо за непреклонную международную позицию в отношении территориальной целостности Украины, за введение более жестких санкций против России, за военную поддержку и помощь», — отметила Макеева.

Также Санна Марин посетила освобожденную от российских оккупантов Бучу.