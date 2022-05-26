Вице-спикер Госдумы от «Единой России», пропагандист Петр Толстой считает, что Украина и украинцы «вернутся домой, в Россию, в Великороссию».

Он также допускает, что Малороссия, Новороссия и Беларусь «присоединятся к нам». Об этом он заявил на выступлении перед студентами МГИМО, передает Minval.az со ссылкой на Daily Storm.

«Херсон и Запорожье — это первый шаг. Остальные освобожденные области Украины тоже будут иметь такую возможность. Никаких особых, отдельных государств, я думаю, не будет, потому что это просто невозможно», — заявил Толстой.

«Исторически, мне кажется, что и Украина, и украинцы вернутся домой, в Россию, в Великороссию. И, соответственно, и Малороссия, и Новороссия присоединятся к нам вместе с Белорусью — такая программа. А дальше — посмотрим», — добавил пропагандист.