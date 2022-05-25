Китай выбрал политику оставаться в стороне от войны России против Украины, и Украину устраивает эта политика, хотя и хотелось бы получить поддержку, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал 25 мая, выступая на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

На вопрос модератора, будет ли Китай подталкивать РФ к тому, чтобы закончить войну, Зеленский усомнился в подобных действиях Китая.

«Я думаю, что Китай выбрал политику оставаться в стороне. На сегодняшний момент, я считаю, что Украину устраивает именно эта политика. Это лучше, чем помогать РФ в любом случае. Хочется верить, что за спиной Китай не будет проводить другую политику. Нас устраивает этот статус-кво, скажу честно… Я не вижу шагов, которые бы Китай делал против Украины», – сказал Зеленский.

Он отметил, что до войны у Украины был наибольший товарообмен с Китаем.

«Я, к сожалению, не вижу поддержки Китая и наше общество не видит, хотя есть история [отношений] достаточно неплохая и долгая между странами, поэтому хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях, скажу честно», – заявил Зеленский.

По его мнению, Китаю «чего-то не хватает», чтобы поддержать Украину.

«Думаю, не хватает продолжения или других отношений с США. Думаю, тут США могут влиять на отношения с Китаем и потом это, конечно, будет влиять на Россию», – сказал президент Украины.