Москва рассчитывает, что Брюссель будет помогать реализовывать трехсторонние договоренности лидеров Армении, России и Азербайджана, а не пытаться вести «геополитические игры». Об этом, как передает Minval.az, заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы видим упорные попытки ЕС вклиниться в процесс реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне», — сказала Захарова.

По ее словам, стратегическая цель России — «превращение Южного Кавказа в зону стабильности и процветания, содействие этому процессу».

Она отметила, что Москва «оказывает» всестороннее содействие партнерам, на всех треках, включая разблокирование транспортных связей, делимитацию границы, налаживание общественного диалога и разработку мирного договора.