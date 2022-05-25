В небе над Баку — самолеты-истребители ВВС Турции. В ближайшие выходные в столице Азербайджана пройдет фестиваль «Технофест», тот самый, для участия в котором в Азербайджан прибыл турецкий беспилотник Akinci, прошив воздушное пространство трех стран, в бакинском небе проводят тренировочные полеты турецкие пилотажные группы — Soo Turk и Turk Yildizlari.

Турецкие пилотажные группы выступают в Баку не в первый раз. Но это не просто красивое и эффектное шоу — это еще и политический месседж.

Напомним: первое выступление турецкой пилотажной группы Turk Yildizlari в Баку прошло 24 августа 2001 года. И вошло в Книгу рекордов Гиннеса: столько зрителей — более миллиона человек! — не собирало ни одно авиашоу в мире.

Но вот фигурам высшего пилотажа в бакинском небе предшествовали показательные события. Именно в начале «нулевых» достигла пика напряженность на Каспии. Распад СССР сделал необходимым новый раздел акватории и дна, и Иран, без тени сомнения, потребовал себе половину Каспия. И не просто потребовал. Иранские МиГи вторгались в азербайджанское воздушное пространство и совершали боевые развороты над устьем Куры. А 24 июля 2001 года иранский военный корабль вторгся в территориальные воды Азербайджана и открыл огонь по геологоразведочному судну «Геофизик-3». Азербайджан заявил протест, посла Ирана в Азербайджане Ахада Газзаи вызвали в МИД. В Иране, однако, были уверены, что на протесты тогда еще 8-миллионного Азербайджана могут не обращать внимания.

Но вот после появления в азербайджанском небе турецких истребителей прекратились и «залеты» иранских МиГов, и попытки препятствовать геологоразведке. Турецкие ВВС даже в своей шоу-версии убедительно продемонстрировали: Азербайджан не одинок. И этот «воздушный месседж» до адресата дошел.

Вновь турецкие истребители появились в бакинском небе в 2018 году. Причем дважды. Турецкие пилотажные группы принимали участие и в параде 26 июня 2018 года, в честь столетия создания Национальной армии Азербайджана, и 15 сентября того же года, в торжествах в честь столетней годовщины освобождения Баку от большевиков и дашнаков. Тогда в Баку впервые выступили не только Turk Yildizlari, но и Solo Turk.

До новой войны в Карабахе оставалось еще два года. Но ситуация уже накалялась. «Пятидневная война» России против Грузии в августе 2008 года, «крымнаш» в 2014 году, наконец, серия инцидентов в Карабахе и, наконец, четыре дня боев в апреле 2016 года не оставили сомнений: в ближайшее время может «полыхнуть».

До 44-дневной войны и предупреждения Анкары, что в случае вмешательства в конфликт третьей страны в него вмешается и Турция, до победы Азербайджана в Карабахе и подписания Шушинской декларации было еще два года. Но турецкие истребители в бакинском небе опять озвучивали «воздушный месседж»: Азербайджан не одинок. И как показали события 44-дневной войны, «месседж» был услышан.

Сегодня турецкие пилотажные группы вновь в небе над Баку. Как раз в те дни, когда для всего мира тема номер один — это война в Украине, и уже нет сомнений, что прежний миропорядок рухнул вместе с Мариупольским театром и жилыми многоэтажками Киева и Харькова. Если верить соцсетям, очень многие, услышав рев истребителей над своими крышами, испугались: что это? Война? Нет. Не война. Это подготовка к «Технофесту». И еще один «воздушный месседж». Так что бояться этих истребителей нужно уж точно не нам.

Нурани, обозреватель Minval.az