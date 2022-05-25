25 мая 2022 года по маршруту Багдад-Стамбул-Баку в нашу страну были репатриированы двое детей, содержавшихся в исправительном учреждении Ирака и у которых было установлено гражданство Азербайджана.

Как сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), репатриация этих детей в нашу страну стала возможной в результате скоординированных и поэтапных мер, предпринятых правительством Азербайджана.

«В первую очередь было установлено, что они граждане Азербайджанской Республики. После этого посольство Азербайджана в Ираке репатриировало их в Азербайджан, также детям были предоставлены свидетельства о возвращении в Азербайджан и авиабилеты. Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле был обеспечен быстрый проход этих людей в аэропорту.

По прибытии на родину дети прошли необходимое медицинское обследование и были помещены в соответствующие учреждения для реинтеграции и реабилитации. Их планируется передать родственникам после завершения соответствующих процедур.

Отметим, на сегодняшний день число репатриированных из Ирака в нашу страну граждан Азербайджана достигло 290 человек, это 288 детей и двое женщин», — говорится в сообщении.