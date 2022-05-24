Никто не ставит под сомнение актуальность трехсторонних договоренностей, достигнутых Ереваном и Баку при посредничестве Москвы в 2020 и 2021 годах. Об этом в интервью изданию NEWS.am заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, отвечая на вопрос о том, почему в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля нет упоминания о посреднической роли России и достигнутых трехсторонних договоренностях под эгидой Москвы.

«ЕС всегда подчеркивал необходимость выполнения всех прошлых трехсторонних соглашений, которые служили основой для текущих дискуссий между Арменией и Азербайджаном. Позвольте уточнить: никто не ставит под сомнение актуальность трехсторонних договоренностей, достигнутых с Москвой в 2020 и 2021 годах», — отметил Клаар.

На вопрос, не рассматривает ли ЕС возможность сотрудничества с Россией с учетом ее посреднической роли в прекращении войны 2020 года и ее дальнейших усилий по достижению прочного мира, спецпредставитель ЕС отметил, что неоднократно указывалось, «и в последний раз во время телефонного разговора между президентом Мишелем и президентом (РФ Владимиром) Путиным 22 апреля, что наши усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, не могут рассматриваться как взаимоисключающие». «Существуют также двусторонние отношения с глубокими историческими связями между Россией и Арменией и Россией и Азербайджаном. Опять же, никто не сомневается в этом», — заявил он.

«Европейский союз, со своей стороны, заинтересован в мире, стабильности и процветании по соседству с нами. Вот почему мы считаем важным нашу вовлеченность в этот процесс», — добавил дипломат.

«В качестве спецпредставителя по Южному Кавказу и кризису в Грузии я в прошлом также проводил регулярные консультации с Москвой, в частности, с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко и российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ. На эти контакты сильно повлияла нынешняя война в Украине. Тем не менее, наши усилия по поддержке нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном направлены исключительно на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе, и мы с радостью сотрудничаем с любым другим участником, преследующим ту же цель», — заверил дипломат.