Официальный Париж приветствует результаты переговоров лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, которые прошли 22 мая.

С данным заявлением выступает МИД Франции.

«В результате переговоров по инициативе президента Совета ЕС Мишеля была достигнута договоренность о проведении заседания двусторонней пограничной комиссии», — говорится в заявлении ведомства.

При этом сообщается, что Франция подтверждает свою поддержку диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой ЕС и будет способствовать этому диалогу на национальной основе.