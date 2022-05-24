Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус (ВОЗ) переизбран на этот пост на второй пятилетний срок полномочий. Такое решение приняла во вторник 75-я Всемирная ассамблея здравоохранения (22-28 мая).

Голосование по соответствующей резолюции состоялось на закрытом заседании ассамблеи. Как заявил по его завершении юридический советник ВОЗ, «75-я Всемирная ассамблея здравоохранения по предложению Исполнительного комитета назначает доктора Тедроса Аданома Гебрейесуса в качестве генерального директора Всемирной организации здравоохранения».

После этого Гебрейесус принес присягу.