Еще в 2015 году эксперты предрекли, что финансовый кризис, возникший в Азербайджане в силу известных обстоятельств, приведет к новой волне урбанизации, то есть массовому превращению сельчан в горожан со всеми негативными последствиями такого процесса.

Это в первую очередь обострение криминогенной обстановки, увеличение социальной дифференциации и другие последствия. Анализ статистических данных МВД Азербайджана указывает на рост имущественных преступлений, в частности краж и мошенничеств. Во всяком случае, каждый третий находящийся в розыске гражданин Азербайджана обвиняется в мошенничестве.

Правоохранители утверждают, что пока криминогенная ситуация в республике под контролем.

В настоящее время в Азербайджане на каждые 100 000 человек приходится по 307 преступлений – этот показатель, как сообщили в Государственном комитете статистики республики, был зафиксирован в 2021 году. Сама по себе цифра мало о чем говорит, но если сравнить ее с аналогичным показателем предыдущего года (258 преступлений на 100 000), то можно понять, что правоохранительными органами страны отмечен рост преступности. В 2015-2019 годы эта цифра не превышала 277.

Соответственно увеличилось и число осужденных к заключению в стране. Согласно данным Министерства юстиции, в 2021 году было осуждено 15 649 человек. Ранее же, в среднем ежегодно осуждалось порядка 13 000 человек.

Общее число лиц, совершивших преступление в прошлом году составило 21 206 человек. В 2019-2020 годах данный показатель не достигал 18 000, а в 2015-2018 годы слегка превышал 16 000.

Отметим, что первое место по численности среди совершенных преступлений занимают кражи, а второе – деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Рамелла Ибрагимхалилова