Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью «УП» заявил, что до конца текущего года украинские военнослужащие должны зайти на территорию Крыма. Это, по его словам, «как минимум».

По мнению Буданова, Россия обладает ресурсами для ведения войны лишь на 12 месяцев. Далее, как он считает, РФ ждет два варианта развития событий:

— смена политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности;

— распад страны на три и более независимых государства.

Владимир Зеленский же накануне заявил, что «всегда согласен с профессионалами», коим он считает и Буданова, но военные действия в Крыму — «это сотни тысяч убитых военных» со стороны Украины.