Россия оккупировала более 20% территории Украины, подсчитал Forbes.

По данным издания, сейчас под российской оккупацией находится примерно 125 тысяч квадратных километров украинской территории: это части Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и Крым.

От оккупации освобождены Киевская, Черниговская, Сумская, Николаевская и Житомирская области.

Вся территория Украины составляет 603 548 квадратных километров.

Издание также отмечает, что Россия потеряла военной техники в Украине на $13 млрд.

Самым дорогим уничтоженным российским военным объектом стал ракетный крейсер «Москва» ($750 млн).

Другие дорогие потери российской армии в Украине: транспортный самолет Ил-76 -$86 млн; большой десантный корабль «Саратов» — $75 млн.